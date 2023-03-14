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В Минэкономики Сербии призвали ввести санкции против России

09:22
  • вторник
  • 14 марта 2023

Сделать это предлагают из-за давления на Белград

Правительству Сербии необходимо определиться по вопросу санкций в отношении России, из-за "высокой цены" отказа от поддержки ограничительных мер Запада. Такое мнение в понедельник, 13 марта, высказал сербский министр хозяйства (экономики) Раде Баста.
Президент Сербии отказался "поклясться" не вводить санкции против России

Политик заявил, что Белград "уже платит большую цену из-за невведения санкций против России, и это становится невыносимо". Учитывая оказываемое на Сербию и ее власти давление, нельзя "принять того, что мы молчим", считает Баста.

Министр выступил за введение санкций в отношении России, при этом выразив поддержку и полное доверие президенту Сербии Александру Вучичу в защите национальных и государственных интересов, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что Белград не станет присоединяться к антироссийским санкциям, хотя поддерживает территориальную целостность Украины. При этом политик рассказал, что в разговорах с ним лидеры ряда западных стран признавали, комментируя боевые действия на Украине, что "мы часть этого, даже если открыто говорим, что нет".

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