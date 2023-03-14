В России завершаются наземные испытания транспортного беспилотника ТрАМП

Аппарат готовят к первому полету в апреле

Транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа), который готовится к первому полету в апреле, проходит завершающий этап наземных испытаний. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает РИА Новости.

На видео испытаний запечатлено, как тестируется руление беспилотника, проверка и отладка систем и механизмов управления дроном, выполнение серии пробежек без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров.

ТрАМП представляет собой беспилотник классической самолетной схемы с высокорасположенным прямым крылом и двухкилевым V-образным хвостовым оперением.

Источник рассказал, что на машину в ближайшее время будет установлен штатный двигатель с большим трехлопастным винтом, штатные стойки шасси взамен технологических используемых для наземных рулежек.

Поднять беспилотник в воздух планируется в апреле. По его словам, разработчики рассчитывали провести первый полет несколько ранее, но столкнулись с нехваткой ряда специалистов, пояснил собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в нашей стране имеется целый ряд своих программ по созданию беспилотных летательных аппаратов для самых различных целей, которые успешно выполняются.

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