Евросоюз утвердил продление санкций против России

Рестрикции пролонгированы еще на полгода

Совет ЕС принял постановление об очередном продлении антироссийских санкций еще на шесть месяцев. Документ опубликован во вторник, 14 марта.

При этом отмечается, что решение о пролонгации ограничительных мер было принято "ввиду продолжающихся действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и угрожающих им".

Список санкций скорректирован, из него исключили погибшего в ДТП заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова. Также из перечня персональных санкций исключены умершие депутат Госдумы Николай Петрунин и глава "Комсомольской правды" Николай Сунгоркин, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее оценил состояние российской финансовой и банковской системы в условиях санкционного давления. Глава государства заявил, что в условиях санкций был сделан "мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно".

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