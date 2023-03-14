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Евросоюз утвердил продление санкций против России

09:42
  • вторник
  • 14 марта 2023

Рестрикции пролонгированы еще на полгода

Совет ЕС принял постановление об очередном продлении антироссийских санкций еще на шесть месяцев. Документ опубликован во вторник, 14 марта.
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При этом отмечается, что решение о пролонгации ограничительных мер было принято "ввиду продолжающихся действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и угрожающих им".

Список санкций скорректирован, из него исключили погибшего в ДТП заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова. Также из перечня персональных санкций исключены умершие депутат Госдумы Николай Петрунин и глава "Комсомольской правды" Николай Сунгоркин, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее оценил состояние российской финансовой и банковской системы в условиях санкционного давления. Глава государства заявил, что в условиях санкций был сделан "мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно".

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