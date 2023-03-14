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Россия распространила в Совбезе ООН переписку по "Северным потокам"

09:58
  • вторник
  • 14 марта 2023

Она доказывает, что Москву не информируют о ходе расследования

Россия распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по расследованию диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Об этом во вторник, 14 марта, рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
В МИД высказались о следствии по "Северным потокам"

Дипломат написал в своем Telegram-канале, что этот шаг был предпринят "в рамках усилий по продвижению проекта резолюции СБ OОН по созданию под эгидой ООН международной комиссии по расследованию диверсии на "Северных потоках".

Документы позволяют нашим коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании России этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности, подчеркнул Полянский.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Москва настаивает, чтобы Россия и другие заинтересованные страны были подключены к объективному расследованию взрывов на газопроводах "Северный поток", поскольку в противном случае "озвучивание односторонних субъективных версий теракта ничего не разъясняет".

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