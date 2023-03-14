Калининградский губернатор рассказал о командировке в зону СВО

Алиханов посетил несколько позиций 11-го корпуса ВС России

Глава Калининградской области Антон Алиханов побывал в командировке в зоне спецоперации и передал российским военным несколько тонн важных грузов.

Как уточнил политик в своем Telegram-канале, он посетил несколько позиций 11-го корпуса: 7-й и 9-й мотострелковые полки, 11-й танковый полк, 244-ю артиллерийскую бригаду, а также 46-й отдельный разведывательный батальон.

Военным передали 60 тепловизионных прицелов, 16 квадрокоптеров с тепловизионными прицелами, 600 комплектов одежды и другие важные грузы.

Алиханов сообщил, что в ходе разговоров с военными узнал, что "быт у них налажен, нужна поддержка с узкоспециальным оборудованием", а также пообещал оказывать помощь в дальнейшем.

Ранее в Минобороны рассказали, что глава ведомства Сергей Шойгу посетил Мариуполь. Министр проинспектировал готовность уже сданных объектов инфраструктуры в городе и проверил ход работ на площадках строящихся зданий и сооружений.

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