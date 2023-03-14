В турецкой провинции Кахраманмараш вновь произошло землетрясение

Информации о пострадавших нет

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш.

Толчки произошли в районе Гексун в 09:47 по московскому времени. Очаг залегал на глубине около 7 километров, передает РИА Новости. Информации о пострадавших нет.

Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.

По последним данным, погибли более 48,4 тысячи человек, свыше 6,6 тысячи из них – это иностранцы. Число раненых превысило 115 тысяч.

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