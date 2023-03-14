Москвичей призвали к осторожности на дорогах

В столице сложные погодные условия

Столичных водителей и пешеходов призывают к осторожности и большей внимательности на дорогах из-за ожидающихся неблагоприятных погодных условий в виде мокрого снега с дождем. Об этом во вторник, 14 марта, рассказали в ГИБДД Москвы.

Поскольку в столице ожидаются облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и гололедица, главк МЧС по городу Москве распространил экстренное предупреждение.

В инспекции посоветовали водителям выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию, избегать резких перестроений и маневров. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах, сообщает ТАСС.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москву будут приходить теплые воздушные массы с юга и юго-востока, сформированные в акватории Средиземного моря. Благодаря этому в столице ожидается теплая весенняя погода, соответствующая первой декаде апреля.

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