Киев перебрасывает силы на запорожское направление

Цель ВСУ - с отступлением холодов выйти к Азовскому морю

Считанные минуты на то, чтобы выбрать позицию, навести и отработать по цели. Реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" - один из самых грозных врагов украинской армии. Мощная ударная волна, осколки, которые разлетаются на сотни метров, - укрыться от такого залпа почти невозможно. При этом сами установки практически неуловимы - после каждого пуска менее минуты на смену дислокации.

Пушки и самоходные гаубицы надежно маскируют в лесополосе. Задача артиллерии - поддержка мотострелковых, десантных и танковых подразделений. Которые продолжают теснить противника по всей линии боевого соприкосновения.

Тяжелые снаряды ложатся на позиции ВСУ в районе Угледара. Российские военные методично перемалывают укрепления противника. С той стороны фиксируют на камеру работу наших танкистов.

На донецком направлении несут службу и мобилизованные из Московской области. Сожалений, что попали на линию соприкосновения, нет. Как и у всех, кто продолжает освобождать Артемовск. (

ВСУ заранее оборудуют позиции у жилых домов. Но украинская оборона трещит по швам, на улицах многострадального города - колонны сожженной украинской техники. Как жест отчаяния - очередные обстрелы кварталов Волновахи. А Киев перебрасывает силы, в том числе и авиацию, на запорожское направление. Цель амбициозная - с отступлением холодов выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым. Однако на полуострове и в Запорожье готовы дать достойный отпор.

На уже освобожденных территориях региона бойцы МВД и Росгвардии нашли очередной схрон с боеприпасами. А российская армия продолжает наносить удары высокоточным оружием по стратегическим объектам Украины. Сегодня утром воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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