Москва призывает срочно создать комиссию по расследованию терактов на "СП". Главное

Отказ допустить к расследованию Россию свидетельствует о том, что Запад намеренно препятствует установлению истины

Мыс Буг самого большого и живописного немецкого острова Рюген. Именно здесь, на бывшей военной базе, пришвартована та самая парусная яхта "Андромеда", с которой водолазы-любители якобы подорвали "Северный поток". Правда, о том, откуда они взяли специальное глубоководное снаряжение и как незаметно, через всю страну, провезли полторы тонны взрывчатки, издание Spigel не сообщает. Зато пишет про обыски, проведенные еще в январе, найденных следах тротила и украинском адресе электронной почты, который использовался для аренды судна. Обилие деталей, однако, ясности не добавляет.

Вот и в Совете безопасности ООН четыре раунда переговоров, проведенных по инициативе России, пока не дали результата. Нежелание допускать Москву к расследованию, отказ от конструктивной работы над проектом резолюции - все это свидетельство намеренно создаваемых препятствий в установлении истины, подчеркнули в нашем МИД. В доказательство опубликована переписка с представителями Дании, Германии и Швеции.

ЕС ожидаемо возмущен, но ведь российские дипломаты предупреждали! Тем более, что на Западе давно напрочь позабыли о правилах хорошего тона. Ту же Сербию буквально принуждают ввести антироссийские санкции. Белград пока держится, но, судя по всему, из последних сил.

"Наша страна уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России, и это становится невыносимым. Как министр экономики я не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы храним молчание. По этой причине я выступаю за введение санкций против России", - сказал Раде Баста, министр экономики Сербии.

Призыв министра в самой Сербии не оценили. Чиновника призывают уйти в отставку. По мнению социалистов, он вносит в правительство опасный раскол. Ведь санкции всегда больно бьют бумерангом.

"Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну? С введением санкций против России давление Штатов на Сербию не закончится, а лишь усилится", - отметила Мария Захарова.

Не говоря уже о цене, которую придется заплатить. Американская финансовая лавина после банкротства крупных банков имеет все шансы накрыть весь финансовый сектор. Точнее, ту его часть, которая использует при расчетах доллар. И старый-добрый печатный станок уже не сработает.

"Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене. Эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, а с ней в прошлом останется наша возможность дешево покупать иностранные товары", - пишет NY Post.

А именно на этом последние годы держалась вся американская экономика. Теперь придется жить по средствам и как-то решать накопившиеся проблемы.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"