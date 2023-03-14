В зоне паводков оказались сразу 13 российских регионов

Резкое потепление и дожди в европейской части страны привели к разливу рек

В Хабаровском крае бушует мощный циклон. Выпало 35 миллиметров осадков. Эти сутки оказались очень напряженными для поисково-спасательных подразделений МЧС. Мобильные группы дежурили на трассах, помогали водителям - многие не справлялись со сложными дорожными условиями. Стихия немного сбавила темп, но не думает отступать.

А в европейской части России стремительно наступает весна. Резкое потепление, ливни. И в результате - уже в 13 регионах начались паводки. В Саратовской области спасатели следят за сложной ситуацией сразу в нескольких населенных пунктах.

Сильные паводки - также в Липецкой, Самарской областях Вот такую картину наблюдали в Жигулевске: дети не могли попасть домой - затопило дорогу около школы. В Тольятти фактически вплавь передвигаются автобусы. Вода наступает и в Тульской области. Даже небольшие ручьи разлились потоком и доставляют немало проблем.

Бороться с талыми водами, затопившими улицы, пытаются и в Волгоградской области. Жители и спасатели расчищают русла водоемов. Ливни, грозы - и на юге страны. В Сочи поднялся уровень рек. Такие "грязевые водопады" наблюдали жители Ясногорской улице. А кроме того, МЧС предупреждает еще и о возможном сходе лавин в горах - там сейчас сильный ветер, практически нулевая видимость, идет мокрый снег.

Юлия Богоманшина, Алина Голубева, "ТВ Центр"

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