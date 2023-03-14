Вернуть себе жизнь: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Лёни Дорина

Мальчик уже перенес химиотерапию и трансплантацию костного мозга

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на спасение 14-летнего Лёни Дорина. У мальчика диагностировали лейкоз. Он уже перенес химиотерапию и трансплантацию костного мозга. Болезнь отступила, но начались тяжелейшие осложнения. Иммунитет ребенка очень ослаблен, и сейчас необходима специальная терапия. Но на лечение требуется более трех миллионов рублей. У семьи Лёни таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

14-летний Лёня всегда был веселым и общительным, но в последнее время его будто подменили. Замкнулся в себе, сидит и смотрит телевизор - про любимую рыбалку.

Улыбающийся парень слева на видео - это Лёня с братом. Сейчас его не узнать: он словно внезапно состарился. Сильно похудел, пожелтела кожа, раскрошились ногти. Это последствия тяжелейшего лечения. Лёня борется со смертельным заболеванием, в 2021-м ему диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Позади химиотерапия, трансплантация костного мозга, она прошла идеально, парня уже готовили к выписке. Но спустя контрольные сто дней все резко изменилось:

"У Лёни в ранний трансплантационной период возникли такие осложнения, как реактивация вирусной инфекции, вызванные Abv-вирусом, которые привели к многократным желудочно-кишечным кровотечениям, которые останавливались эндоскопическим путем", - рассказала Елена Добровольская, врач-онколог отделения трансплантации костного мозга для детей НИИ детской онкологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой.

Мальчик перенес пять операций на желудке, несколько месяцев жил только на капельницах, потерял за это время 14 килограммов. Мама вспоминает: это был кошмар наяву. Видеть мучения сына и не иметь возможности ему помочь.

Врачи сумели блокировать вирус, но непонятно, что дальше. Лёнин иммунитет слишком слаб после всего, что пришлось пережить. Нет гарантий, что вирус не разовьется с новой силой.

"Чтобы от него избавиться, нужен дорогостоящей препарат, который как раз-таки и победит этот вирус, и Лёнька вернется в свою жизнь, в свой ритм жизни", - говорит мама.

Препарат нужен срочно, иначе может вернуться и смертельный лейкоз, говорят врачи. Но лекарство не зарегистрировано в России, его нужно купить самим, а это в пересчете с евро - 3 миллиона 70 тысяч 545 рублей. Таких денег у родителей Лёни нет. А друзья и родные уже отдали все, что могли:

"Остался последний вариант - попросить тех, кто войдет в наше положение, поможет с этим сбором. Мир не без добрых людей", - говорит папа.

У Лёни чудесная семья, есть два старших брата. Папа и мама вместе со школы, в прошлом году отметили серебряный юбилей. Все они очень любят ездить в путешествия, на рыбалку. Вот недавняя - в феврале, в родной Карелии (семья живет в Сортавале). Несмотря на ужасную слабость, Лёня поехал вместе со всеми, не смог лишить родных любимого приключения. Вся семья старается просто жить: кто же виноват, что беда пришла именно к ним?

Когда не надо идти к врачам, папа учит сына вязать морские узлы - в жизни пригодится. И пусть пока счет для Лёни идет на дни, родители очень верят, что неравнодушные люди не оставят его без помощи. И он когда-нибудь станет взрослым мужчиной. И станет учить чему-нибудь полезному уже своего сына. А эти два тяжелейших года забудутся как страшный сон.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

Лечение Лёни нельзя откладывать. Терапию необходимо провести как можно скорее. Помочь просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Леонида Дорина, программа 1643

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