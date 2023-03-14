Испания и Германия обучили группу украинских военных управлять "Леопардами"

В ближайшее время Киев получит и сами танки

Украинские боевики, которых Германия и Испания усердно тренировали управляться с железными "Леопардами" целых несколько недель, теперь будут демонстрировать полученные навыки в реальном сражении. Обучение завершилось. Следом за солдатами на Украину прибудут еще 18 танков. А уже к концу апреля европейские спонсоры планируют завершить поставки почти всей обещанной Киеву техники. Но начало широко анонсированного наступления все равно под вопросом.

"Качество военной силы Украины ухудшилось из-за больших потерь. Многие опытные бойцы покинули поле боя. Теперь некоторые украинские чиновники сомневаются в готовности Киева начать долгожданное весеннее наступление", - пишет Washington Post.

Там добавили, что ВСУ потеряли много младших офицеров, которых в течение 9 лет обучали США. Мирный план, озвученный в феврале Китаем, коллективный Запад так и не поддержал. Впрочем, председатель КНР уже на следующей неделе, пишут в прессе, собирается посетить Москву. В Вашингтоне рекомендовали Си Цзиньпину уделить время и Владимиру Зеленскому, хотя бы по телефону. Китайский лидер за время украинского конфликта ни разу не общался с Киевом, а вот с Москвой Пенкин на связи, что, несомненно, не нравится США.

Саудовская Аравия и Иран благодаря посредничеству Китая накануне объявили о возобновлении дипломатических отношений. Политические аналитики это назвали огромным проигрышем Америки.

"Белый дом разозлился. Соглашение между Саудовской Аравией и Ираном в Пекине предполагает рост китайского влияния на Ближнем Востоке. Эта новость имеет взрывоопасные геополитические последствия и многими рассматривается как удар по политическому авторитету США, а также как значительное достижение Китая на международной политической арене", - говорят эксперты.

Более того, Соединенные Штаты называют Китай главной мировой угрозой. Вот и британский премьер, выступая на фоне атомных подлодок, которые в рамках альянса АUКUS планируют передать неядерной Австралии, говорит об увеличении расходов на борьбу с якобы растущими угрозами.

"Вторжение России на Украину, растущая напористость Китая, дестабилизирующее поведение Ирана и Северной Кореи - все это угрожает миру. Столкнувшись с этой новой реальностью, мы решили заявить о значительном увеличении оборонного бюджета Великобритании. Мы собираемся выделить 5 миллиардов фунтов стерлингов в течении двух лет", - объявил премьер Британии Риши Сунак.

Рекордную сумму в будущем году планируют потратить и в Пентагоне. Порядка 842 миллиардов долларов. 170 миллиардов из них выделили только на приобретение военной техники. Эксперты уже называют следующей десятилетие гонкой вооружений.

Елена Макарова, Александр Званцев, "ТВ Центр"

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