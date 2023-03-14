Росгвардия раскрыла схему передачи разведданных украинской армии

В ЛНР нашли радиозонд

Военнослужащие Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике (ЛНР) радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках. Об этом во вторник, 14 марта, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

В результате комплексной работы росгвардейцы выявили место выхода на связь спутникового комплекса "Иридиум". Координаты были переданы подразделению спецназа Росгвардии.

В ходе разведки местности был обнаружен прибор, по предварительным данным, являющийся метеозондом, который противник адаптировал для передачи разведданных. Росгвардейцы передали радиозонд взаимодействующим органам для дальнейшего изучения, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам. Также важно выявлять и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить общество и использует для этого сепаратизм и неонацизм, подчеркнул глава государства.

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