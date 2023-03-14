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Розенбаум вышел на связь после сообщений о госпитализации

10:51
  • вторник
  • 14 марта 2023

С музыкантом все в порядке

Композитор и автор песен Александр Розенбаум прокомментировал сообщения СМИ о своей госпитализации.
Розенбаум отказался называть Пугачеву и Макаревича предателями

Музыкант сообщил, что с ним все в порядке, но выступление в Братске пришлось перенести.

"В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье!", - написал Розенбаум в соцсети.

Ранее СМИ сообщили, что 71-летнего исполнителя госпитализировали в отделение сосудистой хирургии. Розенбаум жаловался на боль в ноге. При обследовании у певца обнаружили тромб, который было решено извлечь хирургическим путем.

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