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МИД России заявил о продлении зерновой сделки

11:03
  • вторник
  • 14 марта 2023

Подтвержден ее пакетный характер

Зерновая сделка продлена, подтвержден ее пакетный характер. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

Переговоры по зерновой сделке продолжаются, Россия намерена добиваться от партнеров исполнения взятых на себя обязательств.

Нынешний срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. В июле прошлого года удалось вывезти 24 миллиона тонн зерна, передает РИА Новости

Зерновая сделка была заключена 22 июля. Документ подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Зерновая сделка подразумевает создание безопасного коридора для вывоза зерна и удобрений из черноморских портов Украины.

Российская сторона ранее указывала, что зерновая сделка в части обязательств по экспорту продовольствия и удобрений из России работает плохо, эти пункты соглашения не исполняются.

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