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Собянин: в технополисе "Москва" запустят производство лазерных станков

11:15
  • вторник
  • 14 марта 2023

Создавать оборудование будет отечественная компания

В особой экономической зоне "Технополис Москва" запустят производство лазерных станков. Об этом рассказал сегодня мэр столицы Сергей Собянин.

Создавать оборудование будет отечественная компания. В планах - инвестировать около 230 миллионов рублей и за год увеличить объем выпуска в 20 раз.

Как отметил глава города, технологии на основе лазеров помогают ускорить производство и повысить качество продукции в медицине, авто- и авиа- строении, теле-коммуникации и других сферах. И городские власти поддерживают такие предприятия.

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