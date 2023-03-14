Собянин: в технополисе "Москва" запустят производство лазерных станков

Создавать оборудование будет отечественная компания

В особой экономической зоне "Технополис Москва" запустят производство лазерных станков. Об этом рассказал сегодня мэр столицы Сергей Собянин.

Создавать оборудование будет отечественная компания. В планах - инвестировать около 230 миллионов рублей и за год увеличить объем выпуска в 20 раз.

Как отметил глава города, технологии на основе лазеров помогают ускорить производство и повысить качество продукции в медицине, авто- и авиа- строении, теле-коммуникации и других сферах. И городские власти поддерживают такие предприятия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"