В России вновь снизилась заболеваемость COVID-19 и гриппом

В регионах продолжаются необходимые профилактические мероприятия

В России зафиксировано продолжение снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией, гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом во вторник, 14 марта, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что на 10-й неделе 2023 года на территории России было зарегистрировано 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 11,5% меньше, чем на предыдущей неделе. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон".

Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 19%, зарегистрировано почти 760 тысяч случаев. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В.

При этом в российских регионах продолжается реализация регламентированного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что в России отмечена постепенная стабилизация ситуации с заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

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