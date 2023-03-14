ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль отказался обсуждать темы возможных переговоров Путина и Си Цзиньпина

11:39
  • вторник
  • 14 марта 2023

Администрация президента еще не подтверждала эти переговоры

Кремль не комментирует темы возможных переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина до официального объявления об их встрече. Об этом во вторник, 14 марта, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Китай подтвердил курс на сотрудничество с Россией

Официальный представитель Кремля отметил, что "вот когда объявим, тогда мы сможем что-то говорить" относительно тем для обсуждения.

Согласно обычной практике, объявления о такого рода визитах осуществляются синхронно двумя сторонами, напомнил Песков. Он также указал, что в Кремле пока не делали объявлений о предполагаемых переговорах, сообщает ТАСС.

Ранее американские СМИ сообщили, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен на следующей неделе встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным, а позднее провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предположительно, общение Си Цзиньпина с Зеленским будет организовано по видеосвязи. Официальные комментарии по этому поводу от властей Китая пока не поступали.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.