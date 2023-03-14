Кремль отказался обсуждать темы возможных переговоров Путина и Си Цзиньпина

Администрация президента еще не подтверждала эти переговоры

Кремль не комментирует темы возможных переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина до официального объявления об их встрече. Об этом во вторник, 14 марта, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что "вот когда объявим, тогда мы сможем что-то говорить" относительно тем для обсуждения.

Согласно обычной практике, объявления о такого рода визитах осуществляются синхронно двумя сторонами, напомнил Песков. Он также указал, что в Кремле пока не делали объявлений о предполагаемых переговорах, сообщает ТАСС.

Ранее американские СМИ сообщили, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен на следующей неделе встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным, а позднее провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предположительно, общение Си Цзиньпина с Зеленским будет организовано по видеосвязи. Официальные комментарии по этому поводу от властей Китая пока не поступали.

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