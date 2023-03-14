В России с коронавирусом госпитализировали 1840 человек

Скончались 44 пациента

За сутки в России госпитализированы 1840 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 14 марта, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 9526 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 12406 человек, скончались 44 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1411 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 153. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1137 человек, в Московской области – 60.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлены 22442887 случаев заболевания, зарегистрировано 396664 летальных исхода.

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