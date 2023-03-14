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Путин напомнил об антироссийской истерии в ряде государств

12:00
  • вторник
  • 14 марта 2023

Москва противостоит этой тенденции

Президент России Владимир Путин во вторник, 14 марта, направил обращение к участникам и гостям первого конгресса Международного движения русофилов.

Глава государства отметил, что в основе этого зарождающегося общественного движения лежат давние традиции дружбы и взаимоуважения, связывающие россиян с другими народами. Они живы и сегодня, "невзирая на то что во многих государствах целенаправленно нагнетается антироссийская истерия, притесняются наши соотечественники и те, кто им сочувствует, вводятся запреты и ограничения даже на принадлежащее к сокровищнице мировой культуры творчество великих русских классиков".

Как подчеркнул Путин, участников конгресса объединяет искренняя любовь к России, ее истории и культуре, интерес ко всему, что связано с нашей страной. В России высоко ценят твердую решимость русофилов противостоять русофобской кампании и их стремление развивать диалог и взаимовыгодное гуманитарное сотрудничество.

Президент выразил уверенность в том, что форум пройдет в конструктивном, созидательном ключе, а также даст старт перспективным совместным проектам и инициативам, направленным на упрочение дружбы, доверия и взаимопонимания, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что российская делегация запросила заседание Совбеза ООН по теме русофобии как фактора, препятствующего решению украинского кризиса.

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