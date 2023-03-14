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Кремль допустил совмещение прямой линии и большой пресс-конференции Путина

12:21
  • вторник
  • 14 марта 2023

Даты этих мероприятий еще не определены

Прямая линия президента России Владимира Путина в 2023 году может быть совмещена с его большой пресс-конференцией. Об этом во вторник, 14 марта, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля выразил надежду на то, что прямая линия в 2023 году будет проведена, а также уточнил, что конкретной даты этого мероприятия пока нет.

По словам Пескова, и прямая линия, и большая пресс-конференция президента — это "форматы востребованные, популярные", поэтому "не будем их забывать", сообщает "Интерфакс".

В 2022 году Владимир Путин не оглашал послание к Федеральному собранию из-за насыщенной рабочей повестки. Оно было перенесено на 2023 год и состоялось 21 февраля. По результатам оглашения послания глава кабмина Михаил Мишустин дал ряд поручений и установил ответственных за их исполнение.

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