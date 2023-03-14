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Песков заявил о грубом давлении на Сербию

12:10
  • вторник
  • 14 марта 2023

Цена за отказ поддержать антироссийские санкции становится все выше

Москва высоко ценит позицию Сербии, которая до сих пор не присоединился к антироссийским санкциям.

На Белград оказывается беспрецедентное давление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы прекрасно понимаем, какое беспрецедентное, глупое, незаконное, противоречащее нормам международного права давление оказывается на многие страны, в том числе и на Сербию. <…> Понимаем, что условия меняются”, - сообщил представитель Кремля.

Тем не менее, Москва рассчитывает на дальнейшее партнерское решение сложных вопросов, передает ТАСС.

Ранее министр экономики Сербии Раде Баста заявил, что его страна "платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России, и это становится невыносимым".

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