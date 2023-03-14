Лавров обвинил Европу в "прямом нацизме"

Эта тенденция распространяется, указал министр

Россия видит, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран. Такое заявление сделал во вторник, 14 марта, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат выступил на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов. Он отметил, что "мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает все больше и больше европейских стран".

Как указал Лавров, "разрушается на наших глазах история, разрушаются святые памятники, которые, кстати сказать, отдают должное не только воинам, которые представляют народы Советского союза, но и которые поставлены в честь союзников, сражавшихся с нами в той великой войне, будь то французы, чехи, словаки, многие другие народы", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что нацистская идеология в современном обличье вновь создает прямые угрозы безопасности России. Он подчеркнул, что наша страна вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада — ей есть чем ответить на эту угрозу.

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