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Лавров обвинил Европу в "прямом нацизме"

12:40
  • вторник
  • 14 марта 2023

Эта тенденция распространяется, указал министр

Россия видит, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран. Такое заявление сделал во вторник, 14 марта, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Путин пообещал "дожать" украинских неонацистов и их хозяев

Дипломат выступил на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов. Он отметил, что "мы видим не просто неонацизм, мы видим прямой нацизм, который охватывает все больше и больше европейских стран".

Как указал Лавров, "разрушается на наших глазах история, разрушаются святые памятники, которые, кстати сказать, отдают должное не только воинам, которые представляют народы Советского союза, но и которые поставлены в честь союзников, сражавшихся с нами в той великой войне, будь то французы, чехи, словаки, многие другие народы", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что нацистская идеология в современном обличье вновь создает прямые угрозы безопасности России. Он подчеркнул, что наша страна вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада — ей есть чем ответить на эту угрозу.

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