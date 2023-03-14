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В Крыму не исключили провокаций Киева к 18 марта

12:43
  • вторник
  • 14 марта 2023

От украинских властей ожидают "какую-то гадость"

Глава Крыма Сергей Аксенов допустил провокации Киева к 18 марта - годовщине вхождения полуострова в состав России.

"Они, конечно, попробуют какую-то гадость к 18 марта сделать... Посмотрим. Сейчас они пока копят силы, сбор западной техники для наступления", - сказал он журналистам (цитата по РИА Новости).

Республика Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации по результатам всенародного волеизъявления, проводившегося в 2014 году. Украина и Запад не признают итоги этих референдумов и называют Крым и Севастополь украинскими территориями, "временно оккупированными" Россией.

В Москве неоднократно подчеркивали, что принадлежность Крыма России является неоспоримой и не подлежит обсуждению.

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