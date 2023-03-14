Михаил Боярский завершает карьеру

Здоровье уже не то
Михаил Боярский заявил о завершении актерской карьеры в театре из-за состояния здоровья.
Состояние актера ослабил перенесенный коронавирус. Сейчас он мучается от постковидного синдрома.
"Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу <…> Свои следы оставляет все. И потом постковидный синдром - это чудовищное такое состояние, очень неприятное", - сообщил Боярский Пятому каналу.
Народный артист отметил, что хочет больше времени уделять своей супруге и внукам.
"Мне нравится сидеть дома, играть с внуками, ездить куда-нибудь отдыхать с женой, следить за успехами своих детей", - поделился он.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"