Лавров рассказал о заявке Запада на многолетнюю конфронтацию

К этому ведет продвижение инфраструктуры НАТО в Азию

Англосаксонский мир созданием блоковых структур и продвижением натовской военной инфраструктуры в Азию делает серьезную заявку на конфронтацию на долгие годы. Об этом заявил во вторник, 14 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат прокомментировал создание членами Североатлантического альянса блоковых структур по типу AUKUS — это трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США.

По словам Лаврова, он не представляет, что "великие азиатские цивилизации просто "возьмут под козырек", как, к огромному сожалению, взял Евросоюз, и будут послушно выполнять замыслы Вашингтона и других англосаксонских коллег".

При этом Москва не пытается удерживать кого-то от реализации законных интересов, подчеркнул министр. Однако "когда заявляют о необходимости подчинить весь мир, скажем, Североатлантическому альянсу, и уже Азия — это та территория, где он должен командовать всем, не думаю, что чувство справедливости, которое присуще русскому народу и подавляющему большинству всех мировых цивилизаций, не должно сказать свое веское слово", сообщает ТАСС.

Российская сторона неоднократно указывала, что активная военная помощь стран Запада Украине говорит об их прямой вовлеченности в украинский конфликт. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал, что расширение помощи Североатлантического альянса Украине невозможно без риска дополнительной эскалации конфликта.

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