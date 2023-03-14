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Лавров рассказал о заявке Запада на многолетнюю конфронтацию

12:58
  • вторник
  • 14 марта 2023

К этому ведет продвижение инфраструктуры НАТО в Азию

Англосаксонский мир созданием блоковых структур и продвижением натовской военной инфраструктуры в Азию делает серьезную заявку на конфронтацию на долгие годы. Об этом заявил во вторник, 14 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Дипломат прокомментировал создание членами Североатлантического альянса блоковых структур по типу AUKUS — это трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США.

По словам Лаврова, он не представляет, что "великие азиатские цивилизации просто "возьмут под козырек", как, к огромному сожалению, взял Евросоюз, и будут послушно выполнять замыслы Вашингтона и других англосаксонских коллег".

При этом Москва не пытается удерживать кого-то от реализации законных интересов, подчеркнул министр. Однако "когда заявляют о необходимости подчинить весь мир, скажем, Североатлантическому альянсу, и уже Азия — это та территория, где он должен командовать всем, не думаю, что чувство справедливости, которое присуще русскому народу и подавляющему большинству всех мировых цивилизаций, не должно сказать свое веское слово", сообщает ТАСС.

Российская сторона неоднократно указывала, что активная военная помощь стран Запада Украине говорит об их прямой вовлеченности в украинский конфликт. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал, что расширение помощи Североатлантического альянса Украине невозможно без риска дополнительной эскалации конфликта.

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
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