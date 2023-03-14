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Новостройку на 16-й Парковой улице передадут под заселение до конца года

13:16
  • вторник
  • 14 марта 2023

Квартиры получат более 800 человек

До конца года в Восточном Измайлово под заселение передадут новостройку, расположенную по адресу: ул. 16-я Парковая, д. 12, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Левкин: Программа реновации позволяет улучшить планировочную структуру города

"Квартиры в новостройке получат более 800 человек, живущих в расположенных неподалеку пятиэтажках", - уточнил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Дом возведен по индивидуальному проекту. В нем 366 квартир: 58 однокомнатных, 232 двухкомнатные и 76 трехкомнатных. Две из них адаптировали для проживания маломобильных граждан.

Для жителей оборудовали подземную парковку, через дорогу расположен природно-исторический парк "Измайлово", рядом находится остановка общественного транспорта "Первомайский проезд", а на автомобиле удобно добраться до Щелковского шоссе и выезда на МКАД.

Ранее в Восточном Измайлове передали под заселение новостройки на ул. 13-я и 15-я Парковая. 

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Новостройка на 16-й Парковой улице
Новостройка на 16-й Парковой улице
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