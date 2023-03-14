В Белграде разъяснили призыв сербского министра примкнуть к санкциям

Глава Минэкономики Сербии предложил принять участие в рестрикциях против России

Призыв к поддержке санкций Запада в отношении России является личной позицией министра экономики Раде Басты. Такое заявление сделал во вторник, 14 марта, первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Дипломат выразил поддержку позиции сербского Совета нацбезопасности от 2022 года, которая гласит, что Сербия осуждает нарушение территориальной целостности Украины, но не поддерживает введение санкций в отношении России.

Дачич подчеркнул, что представители возглавляемой им Социалистической партии Сербии поддерживают политику главы государства Александра Вучича, а "национальные интересы Сербии и ее будущее – наш приоритет", сообщает РИА Новости.

Ранее глава Минэкономики Сербии Раде Баста заявил, что поддерживает санкции Запада против России и призывает всех министров в сербском правительстве изъясниться по этому вопросу.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва высоко ценит позицию Сербии, которая до сих пор не присоединился к антироссийским санкциям. Представитель Кремля отметил, что на Белград оказывается "беспрецедентное, глупое, незаконное, противоречащее нормам международного права давление".

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