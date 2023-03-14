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Коммунальщики ликвидируют последствия снегопада в Москве

14:45
  • вторник
  • 14 марта 2023

Спецтехника вычищает дороги и тротуары

Этой ночью Москву опять замело. Шел снег, а кое-где разыгралась настоящая метель.

С самого утра на улицах работают коммунальщики. Спецтехника вычищает дороги и тротуары. Там, где не могут дотянуться щетки, снег убирают вручную - лопатами.

Впрочем, и сама погода уже готова помогать. В столице зафиксирован переход через ноль, и выпавший снег превращается в воду. До конца дня в Москве еще возможен ледяной дождь, гололедица, а также сильный ветер. 

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