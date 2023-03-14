Сложнейший проект: как идет строительство южного участка МСД

В общей сложности Московский скоростной диаметр протянется на 68 километров

Сэкономь от 20 до 40 минут своей жизни в день - так строители говорят о Московском скоростном диаметре. Пронизывающая город с севера на восток магистраль в пределах МКАД уже вовсю работает. А за границами московской кольцевой в районе Косино-Ухтомское строительные работы только переходят в завершающую стадию.

"На данный момент работы порядка 70% выполнены. На участке строится три эстакады протяженностью 720 метров. Весь участок порядка 12,9 км. Ведутся работы по строительству земляного полотна, асфальтового покрытия, укладываются инженерные сети", - рассказал Вячеслав Гриценко, начальник технического отдела компании-подрядчика.

Строительство скоростной магистрали осложняет плотная городская застройка. Чтобы проложить дорогу на востоке столицы, пришлось даже сдвигать в сторону высоковольтные линии электропередачи. Однако на график строительства это никак не повлияло. Более того, зачастую удается сдавать объекты даже раньше запланированных сроков. Фрагмент МСД от Зенинского шоссе до Покровской улицы - яркое тому подтверждение. Строители опередили план на 8 месяцев. И во многом - благодаря грамотной и детальной разработке плана строительства перед началом работ.

"Развернут маховик большой строительства автомобильных дорог. И профессионалы строители-монтажники, когда подрядная организация понимает перспективу развития в ближайшие 5-10 лет, они, конечно, могут вкладывать в средства производства новые технологии", - отметил Рафик Загрутдинов, руководитель департамента строительства Москвы.

Московский скоростной диаметр состоит из двух частей - южной и северной. Последняя работает уже с осени. Южную часть еще строят. Она длиннее и сложнее. Одних только эстакад, мостов, путепроводов и тоннелей там - больше 140. Для сравнения, на Третьем транспортном кольце их вдвое меньше.

"На всех участках южной части на сегодняшний день развернуты строительно-монтажные работы. Сейчас завершается строительство моста через Москву-реку. Надвижка завершена. И также масштабная работа ведется у пересечения МКАД в южной части МСД", - продолжает Загрутдинов.

На Московском скоростном диаметре, который в общей сложности протянется на 68 километров, нет ни одного светофора. Средняя скорость движения - 90 км/ч. Каждый съезд с трасы - это отдельная сеть эстакад, которые сливаются с основным потоком вылетных магистралей. За счет этого и удается сократить время поездки через всю Москву по меньшей мере вдвое.

Илья Данильцев, Валерий Белинский, "ТВ Центр"

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