В Подольске изберут меру пресечения убийце из бара

Подсудимый ударил 23-летнего мужчину ножом

Сегодня в Подольске должны избрать меру пресечения Александру Счастному, который обвиняется в убийстве 23-летнего Евгения Шмелькова в местном баре, передает "ТВ Центр".

Подсудимого в ближайшее время доставят на заседание.

Все произошло в минувшее воскресенье - тогда же задержали и подозреваемого. Накануне с ним был проведен следственный эксперимент. На месте преступления он рассказал, как между ним и погибшим вспыхнул конфликт. Показал, как достал из кармана перочинный нож и ударил оппонента. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Уточняется, что до инцидента молодые люди знакомы не были и отдыхали в баре в разных компаниях.

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