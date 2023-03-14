В Москве продолжают капремонт исторических жилых домов

Более 70 таких зданий приведут в порядок уже в этом году.

Для кого-то - это обычный дом, появившийся в Гагаринском переулке в семидесятые годы прошлого века. А для поклонников легендарного Штирлица он - особый! Именно здесь жил народный артист СССР Вячеслав Тихонов. Да и построено здание на месте известнейшего в столице кооператива "Советский писатель". Когда-то тут собиралась вся литературная Москва.

"Жил там Булгаков, он там писал свой известный роман "Мастер и Маргарита", жил Фадеев, бывала в гостях Ахматова", - говорит гид по Москве Мария Василенок.

Сейчас в доме завершены работы по капитальному ремонту - обновлены инженерные системы, кровля, цоколь, фасады. И никакие осадки зданию теперь не страшны.

"Сначала специалисты расчистили плоскость от загрязнений. Затем - обработали антигрибковым и антисептическими составами места намокания, затем провели гидрофобизацию", - указал Борис Джиоев, заместитель начальника производственного технического управления Фонда капитального ремонта Москвы.

Дом 16 на Малой Лубянке - тоже после капремонта. Это настоящий дом-квартал. Построен в конце 19 века. Впечатляет размерами, конфигурацией. И - своей историей. С 1919-го по 1922 год здесь находилось Российское телеграфное агентство. Его художественный отдел - те самые "Окна РОСТА", известные любому школьнику. И выпускавшие плакаты, листовки, сатирические бюллетени. Именно здесь трудился знаменитый тандем - Маяковский и Родченко.

Экскурсоводы этот дом любят еще и за мистику. В начале XX века тут был один из популярных оккультных салонов. Штаб-квартира тайного ордена розенкрейцеров и лаборатория Карла Чеховского. Сейчас дом выглядит отлично - и в этом никакой мистики нет! Во время капитального ремонта привели в порядок фасады, воссоздали декоративные элементы.

А вот этот памятник архитектуры в Подсосенском переулке еще только ждет строителей и реставраторов. Шедевр северного модерна. У него фантастические формы - башня, эркеры, балконы, окна. И сразу несколько названий - дом с кошками, дом с маками, дом-улитка или дом-кактус. Архитектор Макаев строил его для себя. Потом вплоть до революции у здания были разные владельцы, а следом - эпоха коммунальных квартир. Сейчас здание по-прежнему жилое. Главные проблемные зоны уже исследованы и известны. Намечен и объем работ.

"Это замена инженерных систем, ремонт, в том числе ремонт и фасадов, и подъездов - помимо реставрационных работ, обязательно ремонт кровли с заменой кровельного покрытия", - рассказал Даниил Лосин, начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта Москвы.

Сейчас уже завершается разработка проектной документации, а строительно-монтажные работы в доме планируют начать в конце марта.

Юлия Богоманшина, Дмитрий Панов, Ольга Молоканова, "ТВ Центр"

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