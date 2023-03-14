Русский дресс-код: в "Зарядье" открылась выставка о модельере Надежде Ламановой

Ее костюмы украшали самые популярные спектакли.

Воздушное шитье и изящные линии. Эти костюмы - для спектакля "Анна Каренина", который был поставлен в 1937 году на сцене Художественного театра. Во всем чувствуется рука мастера - легендарного модельера Надежды Ламановой. Ее называли "русской Коко Шанель", ее одежду носили царские особы и простые советские женщины.

"Сейчас бы мы сказали, что она "селфмэйд-вумен". Дама из Нижегородской губернии, из обедневшей дворянской семьи, которая, прочитав в 15 лет роман Чернышевского "Что делать?", решила, что она сама себе будет зарабатывать на жизнь и что у нее будет призвание. И она сама себе его нашла", - объясняет директор музея МХАТ Софья Грачева.

Основам портновского искусства Ламанова научилась у матери, которая сама шила платья для пятерых дочерей. Потом Надежда переехала в Москву, поступила в обучение и в 24 года открыла собственное дело, а вскоре достигла и высочайшего статуса для модельера своего времени - стала "Поставщиком Двора Ея Императорского Величества". У нее одевались великая княгиня Елизавета Федоровна, а потом и последняя императрица Александра. Тогда никто не мог и представить, что вскоре великой женщине придется начинать с нуля.

"Надежда Петровна накануне революции продала свое дело, модельный дом, вложила деньги в Народный банк. И в 1917 году, после социалистической революции, все это исчезло. И она в 45 лет осталась ни с чем, кроме своего имени и своего таланта", - продолжает Грачева.

У Надежды Петровны был выбор - она могла уехать в Париж, там у нее были квартира, производство и клиенты. Но она осталась на родине и начала заниматься производством одежды для советских женщин. И здесь - снова фурор. Надежда Ламанова и Вера Мухина разработали альбом "Искусство в быту". По сути, это была доступная инструкция - как создать себе стильный гардероб из подручных материалов. Например, бабушкиных полотенец и солдатского сукна.

Наряды были удобными и выглядят стильными даже сейчас. Например, эффектное платье для театра или спортивный костюм с бриджами-трансформерами. При этом четыре десятилетия Ламанова была самым востребованным художником по костюму во МХАТе. Работы, созданные для него, выставлены сейчас в пространстве Белокаменного подклета Старого Английского двора в парке "Зарядье".

Наталья Тарасова, Егор Миронов, Роман Борискин, "ТВ Центр"

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