Песков назвал продление зерновой сделки жестом доброй воли

Вторая часть сделки должна быть выполнена

Продление зерновой сделки является жестом доброй воли со стороны России.

Москва надеется, что вторая часть зерновой сделки, подразумевающая снятие ограничений на поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки, будет выполнена, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Собственно, все согласны с тем, что вторая часть должна быть выполнена. Мы по-прежнему надеемся, в рамках той доброй воли, которую российская сторона демонстрирует, что все-таки эта вторая часть будет реализована", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что Москва ценит усилия ООН по сделке, но генсеку Антониу Гуттеришу "не удалось пробить глухую стену коллективного Запада"

"В целом сделка не может стоять на одной ноге", - добавил представитель Кремля.

Ранее МИД России сообщил о продлении зерновой сделки, позволяющей вывозить сельхозпродукцию из портов Украины, на 60 дней.

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