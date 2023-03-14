"Нет худа без добра": Песков оценил последствия санкций для банков России

Российская финансовая система выдерживает давление

Россия в определенной степени застрахована от негативного воздействия разворачивающегося кризиса. Такое заявление сделал во вторник, 14 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что "наша банковская система, она, конечно же, имеет, скажем так, определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы". Он также указал, что российская банковская система находится в большей своей части под незаконными рестрикциями, введенными коллективным Западом.

Однако "нет худа без добра", поскольку благодаря санкциям "мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном", цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом. Российский лидер заявил, что, несмотря на "известные немалые трудности и проблемы, которые возникли в результате известных событий и трудностей, которые нам пытались и пытаются до сих пор создавать в различных сферах", благодаря профессиональным действиям банковского сообщества, правительственных структур и Центробанка удалось эти сложности преодолеть.

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