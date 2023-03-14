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Появились новые подробности покушения на лидера Приднестровья

14:02
  • вторник
  • 14 марта 2023

Его хотели убить с использованием заминированной машины

Подозреваемые в подготовке теракта в Приднестровье заговорщики планировали нападение на делегацию ОБСЕ в Тирасполе в феврале. Об этом рассказал во вторник, 14 марта, на пресс-конференции прокурор непризнанной республики Анатолий Гурецкий.

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По словам прокурора, установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев.

Гурецкий уточнил, что лидера Приднестровья хотели убить с помощью заминированного автомобиля, изначально предназначавшегося для теракта против делегации ОБСЕ, сообщает ТАСС.

9 марта стало известно о предотвращении покушения на главу ПМР Вадима Красносельского, которое готовилось по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Теракт планировался в центре Тирасполя. Это говорит о том, что организаторы теракта рассчитывали на убийство руководства республики и мирных жителей, сообщил прокурор ПМР Анатолий Гурецкий.

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