В Москве 17 марта пройдет Семинар по вопросам особенностей строительства

Встреча состоится в очном формате на площадке ГБУ "Мосстройинформ"

В Москве 17 марта состоится семинар "Работа над ошибками", связанный с особенностями осуществления строительства в столице, передает пресс-служба городского департамента градостроительной политики.

"17 марта в 15:00 департаментом градостроительной политики Москвы при поддержке АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", ассоциации инвесторов Москвы и клуба инвесторов Москвы будет проведен образовательный семинар для застройщиков в формате "Работа над ошибками" по теме "Процедуры, связанные с особенностями осуществления строительства в Москве". Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, встреча пройдет в очном формате на площадке ГБУ "Мосстройинформ" (ул. 2-я Брестская, д. 6)", - сказано в сообщении.

Участие в семинаре примут представители департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Объединения административно-технических инспекций Москвы и ГУП "Московский метрополитен".

К рассмотрению предложены вопросы получения порубочного билета, оформления ордера на проведение земляных работ, согласования схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части, установки временных ограждений, уточнил Левкин.

"Обучающие семинары для застройщиков проводятся на регулярной основе в рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина по снижению административных барьеров, обеспечению прозрачности получения услуг в строительстве", - добавил он.

Записаться на участие можно на портале "СтроимПросто".

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