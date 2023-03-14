Госдума приняла закон о лишении свободы до 15 лет за фейки об участниках СВО

Ложь в отношении участников СВО недопустима

Госдума приняла в окончательном чтении закон об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции (СВО).

Согласно документу, до 15 лет лишения свободы за фейки о любых участниках специальной военной операции, в том числе добровольцах. До 7 лет можно получить за дискредитацию участников спецоперации.

"Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи", - написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

За действия по дискредитации ВС России и добровольцев, которые не содержат уголовно наказуемого деяния, гражданам грозит административный штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

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