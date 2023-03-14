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В Даниловском районе заселяются два новых дома по программе реновации

14:57
  • вторник
  • 14 марта 2023

Всего в этом районе в новые квартиры переедут больше 5 тыс. жителей

Просторные светлые комнаты, кухня улучшенной планировки, санузлы со всем необходимым, панорамный остекленный балкон. Две современные высотки по улице Ленинская Слобода к новоселью по программе реновации готовы.

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В доме номер 3 с переездом затягивать не стали. В новое жилье заселялись из старой пятиэтажки с коммунальными квартирами. К проживанию здесь и сейчас готово все: от отделки стен с возможностью их перекрасить по собственному вкусу до установленных розеток.

Виктория Завьялова живет в Даниловском районе с 1973 года. Здесь ко всему привыкла. С переездом не потеряла ни подруг, ни родной уже округи. Ведь от старого дома до нового - рукой подать.

"Здесь у меня отдельная двухкомнатная квартира с лифтом . Я в любое время могу спуститься - и ни ступенек, ни ограждений никаких. Вышла - и пошла. Здесь рядом остановки, магазин. В общем, все-все - в шаговой доступности", - говорит она.

Комфортные условия для жителей всех возрастов - вот главная установка для проектировщиков и строителей. Безбарьерная среда для пожилых и мам с колясками, для владельцев авто - комфортный подземный паркинг. 

"Квартиры и места общего пользования выполнены в соответствии с Московским стандартом реновации. Дома сделали удобными для маломобильных горожан и родителей с колясками. На первых этажах разместятся кафе, магазины и офисы. Также благоустроили прилегающие к новостройкам территории", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего в Даниловском районе в программу реновации включен 31 многоквартирный дом. В новые квартиры переедут больше 5 тыс. жителей. Первые 13 домов планируют переселить уже до 2024 года.

Татьяна Сидорова, Александр Медведев, Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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