Шойгу поручил удвоить объемы выпуска высокоточного оружия

Глава Минобороны лично посетил одно из предприятий ВПК

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. Об этом во вторник, 14 марта, рассказали в пресс-службе российского военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что главе ведомства продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых осуществляется сборка высокоточных средств поражения.

Руководство корпорации представило министру запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения.

Кроме того, Сергею Шойгу были доложены варианты модернизации высокоточного оружия, применяемого российской армией.

По результатам поездки Шойгу отметил, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" достойно выполняет гособоронзаказ. Однако даже с учетом увеличения выпуска продукции в 2023 году министр поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения, цитирует сообщение Минобороны "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обеспечение всех подразделений и передовых частей российской армии вооружением, боеприпасами и техникой в требуемом объеме и в короткий срок – важнейшая задача оборонных предприятий.

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