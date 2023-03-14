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Театр им. Ленсовета опроверг уход Боярского со сцены

14:40
  • вторник
  • 14 марта 2023

Ранее появились сообщения о завершении актером театральной карьеры

Спектакли с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского остаются в репертуаре театра им. Ленсовета, а сам актер продолжает выходить на сцену. Об этом во вторник, 14 марта, рассказал представитель театра.

В пресс-службе театра прокомментировали сообщения о решении Боярского завершить карьеру и больше не выходить на сцену словом "ерунда".

В театре им. Ленсовета подчеркнули, что "два спектакля в репертуаре у нас с его участием, и он благополучно продолжает играть", сообщает ТАСС.

Ранее Михаил Боярский заявил, что страдает от постковидного синдрома, ему "танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу". Народный артист также отметил, что хочет больше времени уделять своей супруге и внукам.

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Михаил Боярский
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