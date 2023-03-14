Театр им. Ленсовета опроверг уход Боярского со сцены

Ранее появились сообщения о завершении актером театральной карьеры
Спектакли с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского остаются в репертуаре театра им. Ленсовета, а сам актер продолжает выходить на сцену. Об этом во вторник, 14 марта, рассказал представитель театра.
В пресс-службе театра прокомментировали сообщения о решении Боярского завершить карьеру и больше не выходить на сцену словом "ерунда".
В театре им. Ленсовета подчеркнули, что "два спектакля в репертуаре у нас с его участием, и он благополучно продолжает играть", сообщает ТАСС.
Ранее Михаил Боярский заявил, что страдает от постковидного синдрома, ему "танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу". Народный артист также отметил, что хочет больше времени уделять своей супруге и внукам.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"