Фигуранты дела об избиении мужчины в метро получили реальные сроки

Молодой человек заступился за девушку и получил серьезные травмы

Измайловский суд Москвы приговорил к 12, 11 и 8 с половиной годам тюрьмы троих мужчин, жестоко избивших пассажира в вагоне метро.

"Залибекову назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев колонии строгого режима, Мусалаеву - 11 лет строгого режима, Ханмагомедову - 12 лет строгого режима", - рассказали РИА Новости в суде.

Изначально дело было заведено по статье о хулиганстве, но потом его переквалифицировали на статьи о покушении на убийство и угрозе насилием представителю власти.

4 октября 2021 года трое ранее судимых уроженцев Дагестана вечером 4 октября в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии жестоко избили Романа Ковалева, который заступился за девушку.

Молодого человека госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил метрополитену выплатить Ковалеву два миллиона рублей, а председатель СК России Александр Бастрыкин вручил пострадавшему ведомственную медаль "Доблесть и отвага" за мужество и неравнодушие.

Злоумышленники пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции. При этом один из них угрожал правоохранителям канцелярским ножом, а другой распылил перцовый баллончик. Источник РИА Новости утверждает, что фигуранты дела уже имеют судимости по статьям о краже и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

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