В Брянской области опровергли слухи об атаке украинского дрона на химзавод

Это не соответствует действительности

Информация об атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на Брянский химический завод не подтверждается оперативными службами. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона во вторник, 14 марта.

В средствах массовой информации и Telegram-каналах были распространены сведения якобы о попытке атаки дрона ВСУ на Брянский химический завод, расположенный неподалеку от города Сельцо. По их данным, дрон был сбит российской системой "Панцирь" в нескольких километрах от предприятия.

Однако проверка не подтвердила эту информацию, цитирует сообщение пресс-службы региональной администрации "Интерфакс".

9 марта сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области. Инцидент произошел в поселке Навля. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"