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В Брянской области опровергли слухи об атаке украинского дрона на химзавод

14:59
  • вторник
  • 14 марта 2023

Это не соответствует действительности

Информация об атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на Брянский химический завод не подтверждается оперативными службами. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона во вторник, 14 марта.

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В средствах массовой информации и Telegram-каналах были распространены сведения якобы о попытке атаки дрона ВСУ на Брянский химический завод, расположенный неподалеку от города Сельцо. По их данным, дрон был сбит российской системой "Панцирь" в нескольких километрах от предприятия.

Однако проверка не подтвердила эту информацию, цитирует сообщение пресс-службы региональной администрации "Интерфакс".

9 марта сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области. Инцидент произошел в поселке Навля. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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