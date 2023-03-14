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Стивен Сигал признался в русофилии

15:20
  • вторник
  • 14 марта 2023

Актер больше шести лет назад получил российское гражданство

Американский актер, спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал заявил, что является на сто процентов русофилом и на миллион процентов русским.

Сигал выступил на пресс-конференции в ходе учредительного конгресса Международного движения русофилов и заявил, что движение русофилов в конечном итоге станет по-настоящему глобальным.

Актер напомнил, что его отец был русским, а сам он фактически вырос в русской семье и в русской культуре — с любовью к России. Сигал рассказал, что продолжает учить русский язык, хотя это требует времени, сообщает ТАСС.

Стивен Сигал стал гражданином России в 2016 году. Паспорт ему вручил лично Владимир Путин. Позднее Сигал стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям между Россией и США.

27 февраля 2023 года президент России Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

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Стивен Сигал
Стивен Сигал
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