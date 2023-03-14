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Собянин: Программа реновации в Даниловском районе Москвы идет полным ходом

15:01
  • вторник
  • 14 марта 2023

Два новых дома уже заселяются

В Даниловском районе столицы полным ходом идет реновация. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в новостройки переехали уже 95 семей.

"Два новых дома уже заселяются, еще один передадут в конце марта", - сообщил градоначальник.

Отмечается, что в новостройках жилье выполнено в соответствии с московским стандартом реновации. "Дома сделали удобными для маломобильных горожан и родителей с колясками. На первых этажах разместятся кафе, магазины и офисы. Также благоустроили прилегающие к новостройкам территории", - подчеркнул Собянин.

В Даниловском районе в программу реновации включено более 30 многоквартирных домов.

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