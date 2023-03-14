"Прогресс" увел МКС от столкновения с космическим мусором

Это второй подобный маневр за месяц

Космический грузовик "Прогресс МС-22" увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. Об этом во вторник, 14 марта, рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

В госкорпорации уточнили, что орбита Международной космической станции второй раз за месяц была скорректирована с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22". Они были включены в 14:54 по московскому времени, они проработали 155 секунд и выдали импульс в 0,3 м/с.

В результате, по предварительным данным, средняя высота орбиты МКС увеличилась на 500 м и составила 419 км, сообщает "Интерфакс".

6 марта космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сообщил, что Международная космическая станция совершила маневр уклонения от космического мусора. Он уточнил, что коррекция орбиты прошла при помощи двигателей корабля "Прогресс МС-22". Высота орбиты в результате увеличилась на 1,2 км.

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