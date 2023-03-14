ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: для приближения мира нужно проявить консолидацию общества

18:00
  • вторник
  • 14 марта 2023

Должна быть собранность, отметил глава государства

Кадры из Бурятии. В республику сегодня с рабочим визитом прибыл Владимир Путин. Президент посетил Улан-Удэнский авиазавод - один из ведущих российских производителей вертолетной техники и ключевое предприятие столицы региона.
Путин: Все проблемы начались после развала СССР

На нем, в частности, созданы и уже проходят испытания в реальных условиях опытные образцы беспилотных летательных аппаратов. Главе государства показали новые модели вертолётов -  модификацию Ми-171АЗ и Ка-226 – Ка-226.54. Владимир Путин побывал также в цехе окончательной сборки и пообщался с рабочими завода. Говорили не только о производстве.

"Для того, чтобы приблизить и мир, приблизить стабильность, нам, конечно, надо проявить консолидацию нашего общества, собранность должна быть и только в этом случае, повторю еще раз противник видит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, вот тогда и в этом случае, без всякого сомнения, произойдет то, к чему мы стремимся. И успех, и победа. Причем, по каждому из направлений, которыми мы сегодня занимаемся", - отметил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ
Владимир Путин во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ
Владимир Путин во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ
Владимир Путин во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ
Владимир Путин во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ
Владимир Путин во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.