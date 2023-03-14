Путин: для приближения мира нужно проявить консолидацию общества

Должна быть собранность, отметил глава государства

Кадры из Бурятии. В республику сегодня с рабочим визитом прибыл Владимир Путин. Президент посетил Улан-Удэнский авиазавод - один из ведущих российских производителей вертолетной техники и ключевое предприятие столицы региона.

На нем, в частности, созданы и уже проходят испытания в реальных условиях опытные образцы беспилотных летательных аппаратов. Главе государства показали новые модели вертолётов - модификацию Ми-171АЗ и Ка-226 – Ка-226.54. Владимир Путин побывал также в цехе окончательной сборки и пообщался с рабочими завода. Говорили не только о производстве.

"Для того, чтобы приблизить и мир, приблизить стабильность, нам, конечно, надо проявить консолидацию нашего общества, собранность должна быть и только в этом случае, повторю еще раз противник видит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, вот тогда и в этом случае, без всякого сомнения, произойдет то, к чему мы стремимся. И успех, и победа. Причем, по каждому из направлений, которыми мы сегодня занимаемся", - отметил Путин.

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