В Москве прошел учредительный съезд Международного движения русофилов

В нем приняли участие представители более 40 стран

Русофобский беспредел на Западе объясняется не отношением к специальной военной операции на Украине, а ненавистью к России и ее культуре. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя. Он выступил на созванном по российской инициативе заседании Совета Безопасности. По словам Небензи, подвергнуться репрессиям на Украине можно за одно слово на русском, за русскую песню, за чтение русских новостей, за русское сообщение в телефоне. Противостоять русофобии намерены участники движения русофилов, чей учредительный съезд прошел в Москве.

Конгресс русофилов собрал на своих полях участников из 42 стран. Всех объединяет не только искренняя любовь к нашей стране и её культуре, но и те идеи, которые Россия продвигает на международной арене. Многополярный мир, многообразие мнений и отсутствие единого гегемона.

Язык общения для многих в зале один. Пока западные страны в попытке перещеголять друг друга в русофобии зачастую доходят до абсурда, запрещая всё русское, здесь атмосфера совсем иная.

"У нас в Сербии нет русофобии. У нас 80% народа - русофилы. Мы даём поддержку российскому государству, российскому правительству", - заявил депутат парламента Сербии Иван Костич.

И таких друзей России в мире вовсе не мало, как это пытается навязать всем Запад. В зале представители всех континентов, среди них русофилы с многолетним стажем, как Стивен Сигал. Все они здесь, чтобы показать всему миру: никакой изоляции, о которой говорит Вашингтон со своими сателлитами, нет.

"У России никогда не будет меньше почитателей. И сейчас очень важно делать такие мероприятия, чтобы все приезжали и отрицали факт того, что у России нет друзей. У России всегда будут друзья и их будет ещё больше, и будущее за Россией!" – заявил член сирийского парламента Ахмад Акрил.

Традиции дружбы и взаимоуважения между нашим народом и многими другими были нерушимы даже в самые переломные моменты истории - это в своём приветственном слове отмечает и президент Путин. Послание от российского лидера зачитывает министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава ведомства в очередной раз отметил: Россия борется за то, чтобы в международных организациях балом правило не эксклюзивное мнение одного государства, а звучало многоголосье.

"Мы никогда не дружим с кем-то против кого-то. Посмотрите, сейчас в период ожесточённой гибридной войны - мы никого не заставляем занимать ту или иную позицию. Страны глобального юга - мировое большинство - они в состоянии сделать выводы сами. Мы все взрослые. Давайте не будем пытаться относиться к кому-то свысока, как это делают наши западные коллеги, публично требуя от всех подряд, включая страны, представляющие древнейшие цивилизации, выполнять их приказы", - заявил Лавров.

Историю России, как и её язык и её традиции, невозможно просто отменить. Тем более, наша культура тесно переплетена в том числе и со многими странами Запада. Всё больше европейцев понимают пагубность курса, на который их подталкивают свои же лидеры. Поэтому как бы те ни старались демонизировать Россию в глазах общественности, обвинив её во всех смертных грехах, простому населению верить в это всё сложнее.

"Если вы хотите избежать эскалации - нужно забыть о ненависти. Мировые СМИ крайне политизированы, и они своими милитаристскими позициями приближают мир к Третьей мировой. Поэтому в противовес "фобии" должна всегда идти любовь. Даже Папа Римский сказал, что посетит Киев, но при условии, что посетит и Москву", - говорит Агнес Мариам, настоятельница монастыря Святого Иакова Увечного в Сирии.

На съезде утвердили и манифест движения. Среди главных тезисов, безусловно, повсеместная борьба с русофобией. Существование объединения не должно заканчиваться на его создании. Впереди у последователей долгий путь. В планах, к примеру, создание европейской гражданской инициативы, которая в будущем будет добиваться снятия с России санкций.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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