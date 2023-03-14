Польша назвала предполагаемые сроки поставок МиГ-29 Украине

Киев неоднократно заявлял о необходимости истребителей

Польша планирует передать Украине свои истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех-шести недель. Об этом заявил во вторник, 14 марта, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Политик не стал называть конкретную дату возможной передачи Киеву боевых самолетов, однако отметил, что "это может произойти в течение ближайших четырех-шести недель", сообщает ТАСС.

В распоряжении Польши находятся 28 истребителями МиГ-29. Они дислоцированы на авиабазе в городе Мальборк. При этом неизвестно, сколько боевых самолетов Варшаве собирается отправить Украине.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Запад может сформировать "своего рода коалицию" для передачи украинским военным боевых самолетов, в результате "мы получим какой-то основной самолет и другие типы".

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