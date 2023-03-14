ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польша назвала предполагаемые сроки поставок МиГ-29 Украине

16:00
  • вторник
  • 14 марта 2023

Киев неоднократно заявлял о необходимости истребителей

Польша планирует передать Украине свои истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех-шести недель. Об этом заявил во вторник, 14 марта, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В Италии усомнились в возможности отправки Украине истребителей
Запад передаст Украине истребители после окончания СВО

Политик не стал называть конкретную дату возможной передачи Киеву боевых самолетов, однако отметил, что "это может произойти в течение ближайших четырех-шести недель", сообщает ТАСС.

В распоряжении Польши находятся 28 истребителями МиГ-29. Они дислоцированы на авиабазе в городе Мальборк. При этом неизвестно, сколько боевых самолетов Варшаве собирается отправить Украине.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Запад может сформировать "своего рода коалицию" для передачи украинским военным боевых самолетов, в результате "мы получим какой-то основной самолет и другие типы".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.