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Российские военные за сутки сбили украинский истребитель и 17 беспилотников

15:37
  • вторник
  • 14 марта 2023

За сутки перехвачено 23 реактивных снаряда различных систем залпового огня

В Минобороны сообщили о ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщил официальный представитель ведомства, российские военные сбили в районе Красноармейска в Донецкой народной республике украинский истребитель МиГ-29.

Также средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Смерч" и "Ураган". Кроме того, уничтожены семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.

Конашенков также сообщил, что российские военные за сутки уничтожили две боевые машины украинских реактивных систем залпового огня "Ольха" и "Ураган", радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37 производства США.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 142 районах", - заявил представитель Минобороны.

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